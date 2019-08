Motores Gus Greensmith com a M-Sport Ford também na Alemanha Por

Na impossibilidade de contar com Elfyn Evans no Rali da Alemanha, por via da lesão sofrida pelo galês no Rali da Estónia, a M-Sport Ford decidiu-se por voltar a substituí-lo por Gus Greensmith.

O inglês já tinha disputado o Rali da Finlândia pela equipa de Dovenby Hall, pelo que o Fiesta WRC # 33, onde é acompanhado por Elliot Edmonson, vai estar à partida da prova germânica, que mais uma vez tem lugar nas encostas vinícolas do vale do rio Mosela.

Greensmith está entusiasmado com a perspetiva de realizar a sua segunda prova no WRC pela M-Sport, ainda por cima num tipo de terreno onde se sente mais à vontade: “Não tenho qualquer dúvida de que o asfalto é a minha superfície predileta. Espero com impaciência para ver do que sou capaz nesta superfície com o Fiesta WRC. Tenho muita experiência nesta prova e Elfyn já provou que o carro é competitivo no asfalto”, afirma o piloto britânico, que fará três dias de testes antes do Rali da Alemanha. Ensaios em que também participa Teemu Suninen.