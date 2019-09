Gulbenkian celebra António Lobo Antunes e as suas primeiras obras

O escritor António Lobo Antunes e a sua obra vão ser celebrados hoje pela Fundação Calouste Gulbenkian, num colóquio dedicado aos 40 anos de vida literária e da publicação dos seus dois primeiros romances.

A famosa frase “apenas me preocupa atingir o coração do coração e iluminar tudo”, retirada da “Crónica com um sorriso no fim”, é o mote que assinala o arranque do programa dedicado a António Lobo Antunes e aos seus “40 anos de vida literária”, numa conferência que conta com vários convidados ao longo do dia, para falar das suas duas obras inaugurais e também duas das mais memoráveis, com o Presidente da República a encerrar a cerimónia.

Essas obras são “Os Cús de Judas” e “Memória de Elefante”, ambos publicados em 1979 e ambos protagonizados por um médico – a formação do autor.

Sobre o autor e estas suas duas obras vão intervir na conferência, ao longo do dia, professores, ensaístas e investigadores como Bernard-Henri Lévy, Dinu Flamand, Mircea Martin, Dominique Nédellec, Vincenzo Russo, Knut Cordsen, Daniel Sampaio, Nuno Lobo Antunes, Ana Paula Arnaut, Norberto do Vale Cardoso, Sérgio Guimarães de Sousa e Maria Alzira Seixo, além de Guilherme d’Oliveira Martins.

Com início marcado para as 10:00, a conferência termina às 18:00, mas antes há leituras de excertos de “Os Cús de Judas” e “Memória de Elefante”, pela voz de António Lobo Antunes.

Na zona de receção do secretariado da zona de congressos está patente uma instalação alusiva a estas duas obras.