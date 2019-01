Guiné-Bissau/Eleições: Presidente da Comissão da CEDEAO em Bissau para analisar preparativos

O presidente da comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reúne-se hoje em Bissau com o Presidente e o primeiro-ministro guineenses, para analisar os preparativos das eleições legislativas, marcadas para 10 de março.

Jean-Claude Kassi Brou é recebido esta manhã pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, e pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes.

A CEDEAO tem estado a mediar a crise política na Guiné-Bissau.

As legislativas na Guiné-Bissau estavam marcadas para 18 de novembro, mas dificuldades técnicas e financeiras obrigaram ao adiamento da data de início do recenseamento eleitoral, obrigando à marcação de uma nova data para as eleições.

José Mário Vaz acabou por marcar as eleições para 10 de março, após ouvir os partidos políticos guineenses, e depois de uma visita de uma missão de alto nível da CEDEAO, que exigiu a marcação de eleições antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo, que se realizou no final de dezembro.

Na cimeira, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO admitiram a possibilidade de voltar a impor sanções a quem criar obstáculos ao processo eleitoral no país.

A organização está também a apoiar o processo eleitoral no país.