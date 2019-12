Guiné-Bissau/Eleições: Dois candidatos iniciam hoje disputa final para a presidência

Dois antigos primeiros-ministros da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló, iniciam hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, marcada para dia 29, terminando um ciclo de eleições iniciado em março com as legislativas.

Domingos Simões Pereira, candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), teve 40,13 por cento dos votos dos eleitores guineenses na primeira volta das presidenciais.

Já Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), conseguiu o segundo lugar com 27,65 por cento dos votos.

Os dois candidatos têm até ao dia 27 para convencerem os eleitores guineenses que são a melhor opção para assumir a Presidência da Guiné-Bissau e substituir no cargo José Mário Vaz, o Presidente cessante, que também participou na primeira volta das eleições, mas que falhou a sua reeleição.

Nas últimas semanas em Bissau, partidos políticos e candidatos que participaram na primeira volta das presidenciais, realizadas em 24 de novembro, têm manifestado o seu apoio aos respetivos candidatos.

Nuno Gomes Nabian, que ficou na terceira posição na primeira volta, assinou um acordo político com Umaro Sissoco Embaló, mas o seu partido, a Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) demarcou-se e assinou uma adenda ao acordo de incidência parlamentar que tem com o PAIGC para apoiar o candidato Domingos Simões Pereira.

A APU-PDGB assinou um acordo de incidência parlamentar em 12 de março com o PAIGC na sequência da realização das eleições legislativas.

O PAIGC venceu as legislativas, mas teve de assinar um acordo com a APU-PDGB para conseguir ter a maioria no parlamento e formar Governo.

O Presidente cessante anunciou o seu apoio a Umaro Sissoco Embaló, único candidato que pediu apoio a José Mário Vaz, tal como Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro do país e ex-presidente do PAIGC.

Além do apoio da APU-PDGB e de vários partidos e movimentos, Domingos Simões Pereira tem também o apoio de alguns candidatos que participaram na primeira volta, nomeadamente Baciro Djá, antigo primeiro-ministro e líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional (Frepasna), de Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, de Iaia Djaló, do Partido da Nova Democracia, de Idrissa Djaló, do Partido da União para a Mudança, e de Gabriel Indi, do Partido Unido Social Democrático.

Apesar dos vários apoios partidários e de ex-candidatos manifestados cabe aos mais de 760 mil eleitores guineenses decidir quem será o próximo Presidente da Guiné-Bissau, o que acontecerá no dia 29.

Domingos Simões Pereira começa a campanha em Bissau com um círculo de discussão com estudantes e jornalistas, seguindo depois para Bula, onde realizará um comício.

O candidato Umaro Sissoco Embaló tem previsto para o primeiro de dia de campanha um comício em Bissau.