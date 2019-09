Guiné-Bissau e Venezuela identificam nove áreas para começar a cooperar

O vice-ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yuri Pimentel Moura, disse hoje que a Guiné-Bissau e o seu país identificaram nove áreas para começar a cooperar.

“Do ponto de vista prático identificámos nove áreas de cooperação. Em algumas delas já temos avanços, mas vamos agora identificar projetos específicos para avançar o mais depressa possível em novas áreas”, afirmou Yuri Pimentel de Moura, após um encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Venezuela realizou entre terça-feira e hoje uma visita à Guiné-Bissau, que inclui vários encontros de trabalho com as autoridades guineenses.

“O nosso objetivo é no primeiro semestre do próximo ano realizar em Bissau uma comissão mista entre os dois países que cubra todas as nove áreas de cooperação, que inclui formação, segurança, agricultura, energia e saúde. Os setores já foram identificados e agora é só concretizar da forma mais rápida possível”, salientou.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a visita serviu para rever a implementação de acordos assinados entre os dois países no setor da energia, economia, agricultura, comunicação social e ativar os mecanismos de cooperação entre os dois parlamentos.

Os dois países pretendem também reforçar a cooperação no setor da educação, formação no setor dos hidrocarbonetos e petroquímicos e na saúde, com a construção de um centro de hemodiálise.