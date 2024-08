Nas Notícias Guimarães sensibiliza para o risco de poluição nos rios Por

Programa comunitário visa limpeza das linhas de água de Guimarães, estimando que 97% dos resíduos recolhidos são plásticos e têxteis

Ao longo do mês de agosto o Laboratório da Paisagem vai promover uma campanha de sensibilização e consciencialização para a importância de manter os rios livres de plástico, no âmbito do projeto CleanUp4Guimarães.

Para o efeito, encontra-se instalada uma exposição no Largo do Toural, que procura impactar com imagens de alguns resíduos recolhidos recentemente das linhas de água de Guimarães. A instituição também utilizará as redes sociais para uma comunicação mais próxima com a comunidade.

A acumulação de lixo nos ambientes aquáticos, especialmente plásticos, é um problema global que ameaça os ecossistemas.

Estima-se que entre 19 a 23 milhões de toneladas de plástico acabam anualmente em lagos, rios e mares.

Em Guimarães, um estudo recente revelou que plásticos e resíduos têxteis representam impressionantes 97% dos materiais recolhidos nas margens dos rios.

Uma iniciativa transformadora

O projeto CleanUp4Guimarães, realizado no âmbito do programa europeu REMEDIES, promoverá a colaboração entre a Câmara Municipal de Guimarães, o Laboratório da Paisagem, a Universidade do Minho e cidadãos para limpar as linhas de água de Guimarães e valorizar o plástico recolhido. Esta parceria estratégica permitirá identificar pontos críticos de lixo plástico e agir de forma eficaz.

O CleanUp4Guimarães propõe-se a realizar várias atividades impactantes, como a mobilização de voluntários para remover resíduos do leito e margem dos rios, colocação de barreiras de retenção de lixo flutuante, sessões práticas e informativas para a comunidade e Brigadas Verdes, campanhas de sensibilização e consciencialização sobre a importância de manter os rios limpos e livres de plástico.

Os plásticos recolhidos serão segregados, caracterizados e categorizados para reciclagem e reutilização, transformando o problema ambiental numa oportunidade para promover a Economia Circular na região. Este processo não só reduz a poluição, mas também cria novos recursos a partir de materiais descartados.

Os principais objetivos do projeto CleanUp4Guimarães são implementar um sistema colaborativo para a recolha eficiente de plásticos nos rios, analisar as vias e acumulação de plásticos ao longo de um gradiente rural-urbano e segregar, caracterizar e categorizar os resíduos plásticos para valorização futura através da reciclagem e reutilização dos plásticos de maneira compatível.

O CleanUp4Guimarães está perfeitamente alinhado com o objetivo do REMEDIES, de prevenir a criação de resíduos plásticos, envolvendo o público e promovendo uma sociedade mais consciente ambientalmente. Este projeto promete não apenas melhorar a qualidade dos ecossistemas aquáticos, mas também inspirar outras regiões a adotarem práticas sustentáveis e inovadoras na gestão de resíduos plásticos.

Guimarães na rota da Capital Verde Europeia 2026

Recorde-se que Guimarães foi recentemente anunciada como uma das três cidades finalistas na corrida ao título de Capital Verde Europeia 2026. O município, que já havia chegado à fase final da competição no ano passado, disputa o título com Heilbronn (Alemanha) e Klagenfurt (Áustria). A cidade vencedora será conhecida a 24 de outubro, numa cerimónia que terá lugar em Valência, Capital Verde Europeia em 2024.

A candidatura de Guimarães ao título de Capital Verde Europeia 2026 tem como objetivo principal afirmar o município como referência nacional e internacional em termos de sustentabilidade, promovendo a economia verde, a mobilidade sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos.