Guia prático para adaptar a alimentação dos pets ao outono

O outono chegou e já se sentem os dias mais curtos e as temperaturas mais baixas. É inegável que a entrada na nova estação causa impacto no comportamento e nos hábitos de todos… patudos incluídos! E a alimentação é um ponto fulcral para que eles tenham maior qualidade de vida nesta altura, pelo que é necessário fazer adaptações.

“Os nossos animais de estimação também sentem as mudanças de estação e a sua alimentação deve ser ajustada para garantir que continuem saudáveis e cheios de energia”, refere Joana Fernandes, médica veterinária da ZU.

A especialista indica 5 aspetos sobre como devem os tutores adaptar a alimentação dos seus animais de estimação com a entrada nesta época do ano:

Ajuste a quantidade de comida ao nível de atividade: é natural que, com o frio e a chuva, os animais fiquem menos ativos e diminuam as atividades ao ar livre e, por isso, pode ser necessário ajustar a quantidade de alimentação. Contudo, tal deve ser feito com moderação visto que, em contrapartida, gastam mais energias para se manterem quentes. Inclua alimentos que ajudem na imunidade: alimentos ou suplementos ricos em antioxidantes, como cenoura, abóbora e espinafre, podem ser excelentes adições à dieta do seu cão ou gato. Ajudam a fortalecer o sistema imunológico, mantendo o pet protegido contra as doenças sazonais típicas desta época. Proteja o pelo e a pele com gorduras saudáveis: o outono pode deixar a pele dos patudos mais ressecada, especialmente em animais de raças com pelagem densa. Inclua gorduras saudáveis na dieta, como óleo de peixe ou suplementos de ômega 3, que ajudam a manter a pele e o pelo saudáveis e brilhantes. Evite alimentos tóxicos de outono: com as mudanças naturais na alimentação humana nesta altura do ano, é importante lembrar que alguns alimentos comuns do outono, como uvas, chocolate e cebola, são altamente tóxicos para cães e gatos. Certifique-se de que seu pet não tenha acesso a eles. Aposte em petiscos saudáveis de outono: prepare petiscos caseiros com ingredientes da estação. A abóbora e a batata-doce são alimentos seguros e saudáveis para os pets e ricos em vitaminas. Experimente assar pedaços desses vegetais e dê-lhes como um snack extra ao seu patudo.

Consulte um veterinário

Consulte um veterinário antes de introduzir novos alimentos na sua dieta do seu animal de estimação.

Este profissional terá em conta aspetos como a raça, a idade, as patologias e as características do seu pet e dar-lhe-á conselhos totalmente adaptados às suas necessidades.