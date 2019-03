Guarda-redes do Moreirense Jhonatan partiu o braço esquerdo

O guarda-redes do Moreirense Jhonatan partiu hoje o braço esquerdo na derrota no Funchal, com o Marítimo, por 3-2, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O anúncio foi feito pelo treinador do conjunto de Moreira de Cónegos, Ivo Vieira, no final da partida, aos jornalistas, após as declarações na sala de imprensa do Estádio do Marítimo.

Jhonathan saiu lesionado no minuto 73, no lance em que o Marítimo fez o golo da vitória, por Joel, ao ter chocado com o colega de equipa Ivanildo, tendo sido levado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O guardião brasileiro, de 27 anos, leva 26 jogos realizados esta época, a segunda no Moreirense, depois de 40 partidas na temporada 2017/18.

O Moreirense esteve a vencer o Marítimo por dois golos de vantagem, graças aos tentos de Arsénio, aos três minutos, e de Chiquinho, aos 13, mas os madeirenses conseguiram dar a reviravolta no marcador, através de Getterson (37) e de um ‘bis’ de Joel (54 e 70).