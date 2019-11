Guarda costeira italiana encotra sete corpos de migrantes no Mediterrâneo

Equipas de socorro encontraram os corpos de sete migrantes, incluindo cinco mulheres, após o naufrágio de um barco com cerca de 150 pessoas a bordo próximo da ilha siciliana de Lampedusa, no Mediterrâneo, informaram hoje autoridades italianas.

Os corpos de três mulheres foram recuperados no mar por um barco de patrulha e outros dois cadáveres foram encontrados na praia por funcionários da alfândega, divulgou num comunicado a guarda costeira italiana.

Dois corpos foram encontrados no sábado à noite, perto da praia de Cala Galera, na costa sul de Lampedusa.

As operações de resgate foram complicadas pelas “difíceis condições do mar, com ondas de até dois metros de altura, mas também por causa do grande número de pessoas que caíram ao mar ao mesmo tempo”.

A guarda costeira havia divulgado no sábado o resgate de cerca de 150 migrantes a 1,8 quilómetros de Lampedusa, mas de acordo com testemunhos de sobreviventes, cerca de vinte estavam desaparecidos.

Dois homens alegaram ter perdido as suas mulheres, segundo relatos dos media italianos.

A procuradoria de Agrigento (Sicília) anunciou que abriu uma investigação sobre o incidente.