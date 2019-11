Motores Group 1 com quase 40 carros nos 250 Km do Estoril Por

O Group 1 Portugal está de regresso no próximo fim de semana para a derradeira prova da temporada, integrada no programa dos 250 Km do Estoril, numa prova na qual participam também oito equipas do Troféu Mini.

Trata-se de uma corrida especial, pois terá paragens nas boxes para trocas de pilotos e reabastecimento, onde a estratégia será determinante no desfecho deste evento organizado pela Race Ready.

Com 78 pilotos e 37 equipas à partida, os Group 1 reúnem concorrentes na categoria H81-2000, com oito inscritos, sendo liderada por Filipe Martins e João Diogo Lopes, com 129 pontos. Logo atrás estão Carlos Dias Pedro e Ricardo Pereira com menos três pontos, e Paulo Vieira, com menos 21.

Se falarmos da H81-Max, André Castro Pinheiro, em Jaguar XJS, é o líder com 106 pontos, seguido com Piero Dal Maso, em Porsche 924 Turbo, com 91 pontos, e os irmãos Fresco em Ford Capri, com 72.

Em H81-1600, onde alinham os Volkswagen Golf GTi, Madelana Gaspar é a comandante, com 94 pontos, seguida de perto por Rafael Cerveira Pinto e Luís Pedro Liberal, com 92, enquanto na H71-1600 quem lidera é Miguel e João Miguel Robeiro, em Alfa Romeo Giulia.

Francisco Cardoso comanda a categoria 1052, para carros até 100cc, com o seu Peugeot 104 ZS, que terá pela frente a oposição da tripla Carlos Maciel/Carlos Aniceto/Carlos Lourenço em Mini Cooper.

Nos 250 Km do Estoril também estão inscritos muitos Datsun 1200, da Production Cup, que é comandada por Francisco Freitas, com 127 pontos. Em segundo está Tomás Ponto Abreu, com a terceira posição a pertencer a Pedro Reis e Paulo Costa.