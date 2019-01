Fórmula 1 Gripe faz Niki Lauda regressar ao hospital Por

Niki Lauda regressou ao hospital, depois de ter contraído gripe. É a segunda vez desde o verão que o antigo Campeão do Mundo de Fórmula 1 é hospitalizado.

Lauda, que faz 70 anos no próximo dia 22 de fevereiro, foi transportado ao Hospital AKH de Viena (Áustria) como medida de precaução, dada a sua suscetibilidade a problemas respiratórios depois da infeção nos pulmões quando passava férias com a família em Ibiza no ano passado.

O antigo piloto de F1, também acionista da equipa Mercedes, sofreu um transplante pulmonar que o obrigou a ficar dois meses internado no Hospital AKH, antes de ter alta. Em novembro emitiu uma mensagem a congratular-se pelo quinto duplo campeonato de Fórmula 1 (pilotos e construtores alcançado pela Mercedes em 2019.