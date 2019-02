Grimaldo, Pizzi e Jonas regressam aos convocados do Benfica

Os futebolistas Grimaldo, Pizzi e Jonas regressaram hoje aos convocados do Benfica, para o jogo de segunda-feira com o Desportivo das Aves, da 22.ª jornada da I liga, depois de terem sido poupados na visita ao Galatasaray.

Os três jogadores integram a lista dos 20 eleitos do treinador Bruno Lage, que, em relação ao jogo da Liga Europa, disputado na quinta-feira na Turquia, retirou das opções Yuri Ribeiro e Krovinovic.

O médio argentino Sálvio também ficou fora da lista, depois de se ter lesionado no encontro da primeira mão dos 16 avos da Liga Europa, que os ‘encarnados’ venceram por 2-1.

De acordo com o boletim clínico, Sálvio tem uma lesão tendinosa de bicípete femoral, e junta-se aos lesionados Fejsa, Conti, Jardel e Ebuehi.

Na segunda-feira, o Benfica, segundo classificado, com 50 pontos, defronta o Desportivo da Aves, 15.º, com 21, na Vila das Aves, pelas 20:15, no jogo que encerra a 22.º ronda do campeonato.

Lista dos 20 convocados:

– Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Zlobin.

– Defesas: Corchia, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e André Almeida.

– Médios: Gedson, Samaris, Zivkovic, Gabriel, Cervi, Florentino, Pizzi e Rafa.

– Avançados: João Félix, Jonas, Jota e Seferovic.