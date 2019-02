Greve/Enfermeiros: Costa afirma que Governo tomará todas as medidas legais para proteger doentes

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo tomará todas as medidas “legalmente adequadas” para proteger os direitos dos doentes e acusou alguns sindicatos dos enfermeiros de terem uma conduta cruel em relação aos doentes.

António Costa falava à entrada das instalações da SIC, onde será esta noite entrevistado, em resposta a questões formuladas pelo jornalista José Manuel Mestre sobre a possibilidade de o Governo recorrer à requisição civil para travar os efeitos das paralisações convocadas por sindicatos dos enfermeiros.

O primeiro-ministro defendeu que o Governo já aceitou a principal reivindicação dos enfermeiros “que tinha a ver com a criação de uma carreira com três categorias: Enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor”.

“Vamos aliás avançar com o diploma nesse sentido para concluir essas medidas. Quanto ao resto, estamos a avaliar qual é a situação e tomaremos todas as medidas legalmente adequadas para proteger os doentes e assegurar o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, disse.

António Costa fez depois questão de separar águas entre os profissionais de enfermagem, afirmando que o seu executivo não confunde “a vida dos enfermeiros e da sua indispensabilidade ao SNS com a posição de alguns dirigentes sindicais, ou da Ordem” dos Enfermeiros.

“Nem confundimos aqueles sindicatos que têm atuado de forma pacífica e legal exercendo o direito constitucional à greve com outros sindicatos que não têm respeitado a lei e que têm tido uma atitude de crueldade em relação aos doentes”, declarou.