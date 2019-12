Grécia: Crescimento do PIB cai para metade no terceiro trimestre

A economia grega reduziu para metade a taxa de crescimento no terceiro trimestre, ao desacelerar para 0,6 por cento, contra 1,3 por cento no entre abril e junho, foi hoje anunciado.

Segundo dados provisórios corrigidos de variações sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas grega (Elstat), a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) também desacelerou em termos homólogos, ao cair meio ponto percentual para 2,3 por cento em relação ao terceiro trimestre de 2018.

Os dados publicados hoje são provisórios e foram calculados com base em poucos indicadores, fazendo com que os números definitivos possam originar um resultado mais positivo.

Este foi o caso do segundo trimestre, quando os dados provisórios apontavam para um crescimento do PIB de 0,8 por cento face aos primeiros três meses do ano, dado que foi hoje revisto para 1,3 por cento.