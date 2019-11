Motores Grande Prémio de Macau modifica curva do Hotel Lisboa Por

Tal como haviam prometido há uns meses, os organizadores di Grande Prémio de Macau procederam a alterações na segurança do Circuito da Guia.,

Depois do assustador acidente sofrido por Sophia Florsch na corrida de Fórmula 3 do ano passado, onde o monolugar da piloto alemã ‘voou’ na curva do Hotel Lisboa derrubando a vedação e ‘aterrando’ num palanque onde estavam fotógrafos, aquele ponto do traçado foi alterado.

A resposta às exigências da Federação Internacional do Automóvel (FIA), os organizadores daquele que também conhecido como o ‘Mónaco do Oriente’ mudaram a barreira interna da curva, que foi movida para a frente, reduzido o espaço e obrigando os carros a afastarem-se um pouco do apex e da zona de escapatória.

Embora a vedação se mantenha, está agora suportada por uma segunda vedação em redor do Hotel Lisboa, mas a ‘caixa’ dos fotógrafos foi removida, sendo uma das sete modificações no Circuito da Guia para a prova deste ano, de modo a receber o Grau 2 FIA.

Foram acrescentadas barreiras Tecpro na curva de São Francisco, em vez de barreiras de pneus que existiam até ao ano passado. Foram também colocadas proteções de espuma adicionais em vários pontos do traçado, incluindo na saída do gancho Melco.

As várias simulações informáticas, permitiram perceber outras fragilidades de segurança e há também melhorias na zona do Reservatório, da curva do Mandarim Oriental, da subida da Guia e da curva R.