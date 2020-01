Fórmula 1 Grande Prémio em Miami está a evoluir Por

Apesar da contestação de algumas ‘forças vivas’ da cidade, o projeto para um futuro Grande Prémio de Fórmula 1 está a evoluir.

Depois de várias fases, com várias versões para o traçado – um deles no centro da cidade – a prova que deverá integrar o calendário da F1 no próximo ano viu finalmente uma última proposta de circuito em redor do estádio Hard Rock.

A nova escolha encontrou rapidamente oposição local. Mas depois de muitas discussões construtivas para proceder a alterações foi encontrado uma solução aparentemente consensual.

Desta forma a opção recaiu sobre a área em redor do recinto que é ‘casa’ da equipa de futebol americano (NFL) Miami Dolphins e ‘palco’ do próximo ‘Superbowl’ (a final da mesma competição).

E nesta nova versão já não é incluída a NorthWest 119th Street, que iria acarretar potenciais problemas de circulação, sendo que foi contemplada outra exigência dos contestatários, com a ausência de todas as atividades em pista antes das 15h00 (locais) de sexta-feira, de modo a não perturbar as escolas locais.

No entanto nem tudo é pacífico pois ainda há forças locais que se mantêm contra a prova, e uma batalha judicial prossegue nos tribunais, nomeadamente da comissária Barbara Jordan, que é contra a F1 em Miami seja de que forma for. A mais recente ação visa alterar a zona onde o novo traçado se situa, que permite a realização da prova.

Tom Garfinkel, presidente do Hard Rock Stadium, congratula-se com o novo projeto, ao mesmo tempo que os apoiantes da prova enfatizam que o Grande Prémio gerará 400 milhões de dólares (361 milhões de euros) de retorno económico para a cidade do sul da Florida.