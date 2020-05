Fórmula 1 Grande Prémio da Bélgica autorizado à porta fechada Por

O governo belga autorizou a realização do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 à porta fechada.

Apesar do país ter sido atingido fortemente pela pandemia de Covid-19, a verdade é que os números de infetados e mortos tem diminuído e de recuperados aumentado.

Isso levou o governo de Bruxelas, depois de ter consultado um grupo de peritos médicos, a tomar a decisão de autorizar a realização da prova de F1 no Circuito de Spa-Francorchamps sob certas condições.

A partir de 18 deste mês os treinos de desportistas profissionais passam a ser autorizados na Bélgica, sendo que no traçado das Ardenas poderão estar espalhados 20 comissários de pista, mais duas pessoas para supervisão.

Mas para os responsáveis pela Fórmula 1 é que o Grande Prémio possa ser disputado em Spa-Francorchamps entre 28 e 30 de agosto, sem público e com as medidas sanitárias já anunciadas pelos responsáveis pela competição.

Num comunicado emitido pelo Ministro da Valónia, Elio Di Rupo, lembra que a autorização de um grande público, mesmo sem público, só é válido “com a condição de respeitar estritamente as medidas de distanciamento entre as pessoas e as medidas de higiene e sanitárias”.