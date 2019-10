Grande domínio dos Estados Unidos, até ao fim, nos Mundiais de atletismo

Os Campeonatos do Mundo de atletismo fecharam hoje em Doha com a confirmação dos Estados Unidos como grande potência da atualidade, a elevar o seu total em 10 dias de provas para 29 medalhas.

Os sucessos nas duas estafetas de 4×400 metros e 100 metros barreiras deixaram os norte-americanos como ‘grandes açambarcadores’, já que a seguir aparecem Jamaica e Quénia, com 12 e 11, respetivamente.

A grande marca do último dia, para o setor masculino, foi justamente de um queniano, Timothy Cheruyot, que nos 1.500 metros fez um ‘contrarrelógio’ espantoso, para ganhar em 3.29,26 minutos.

A corrida, mais rápida do que é habitual em finais, viu o argelino Taoufik Makhloufi ficar com a prata, com 3.31,38 minutos. O terceiro lugar foi uma ‘final europeia’, com o polaco Marcin Lewandowski a bater o recorde nacional, com 3.31,46, e a surpreender o norueguês Jacob Ingerbritsen.

Destaque, no setor feminino, para a mais folgada vitória de sempre, no salto em comprimento – Malaika Mihambo, da Alemanha, fez 7,30 metros e a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk 6,92, mais um centímetro que a nigeriana Ese Brume.

Nos 100 metros barreiras, a norte-americana Nia Ali surpreendeu as principais candidatas e triunfou em 12,34 segundos, nona melhor marca de sempre.

Seguiram-se a sua compatriota Kendra Herrison, recordista mundial e que costuma ‘falhar’ nas grandes competições. Fez 12,46 segundos, superando por um centésimo a jamaicana Danielle Williams, líder do ano.

Surpresa também nos 10.000 metros masculinos, muito táticos: venceu o ugandês Joshua Cheptegei (26.48,36 minutos), após uma emocionante última volta ombro a ombro com o etíope Yomif Kejelcha (26.49,34).

Um pouco mais distante ficou o bronze, conquistado pelo queniano Rhone Kipruto em 26.50,32 minutos.

Grande surpresa no lançamento do dardo, ainda que com uma marca também relativamente ‘pobre’, face ao que se tem visto em Doha – triunfou um atleta de Granada, Anderson Peters (86,89 metros).

Seguiram-se Magnus Kirt, da Estónia (86,21 metros) e Johannes Vetter, da Alemanha (85,37), que eram os grandes .

Como se esperava, os Estados Unidos selaram estes Mundiais de Doha com vitórias nas estafetas longas.

Primeiro, no setor feminino, em 3.18,92 minutos. Seguiram-se a Polónia (recorde nacional a 3.21,89) e a Jamaica (3.22,37).

Depois, no setor masculino, a redimirem-se do insucesso de há dois anos, agora com a excelente marca de 2.56,69 minutos. A prata foi para os jamaicanos, com 2.57,90, e o bronze para os belgas (2.58,78), enquanto que os campeões de Londres2017, Trindade e Tobago, se ficaram pelo quinto posto.

Com mais estas vitórias, os Estados Unidos fecham com 14 ouros, 11 pratas e quatro bronzes.

A grande distância, o Quénia (5/2/4) e a Jamaica (3/5/4). O melhor europeu foi a Grã-Bretanha, em sexto (2/3/0), enquanto que Portugal, com uma prata, fica no grupo dos 27.ºs.

A mesma tendência, na classificação de pontos, em que os Estados Unidos encerram com 310, mais do dobro do segundo, que é o Quénia, com 122. A Jamaica chega aos 115.

O melhor europeu, em sexto, é a Grã-Bretanha, com 82 pontos, e aqui Portugal é 31.º, com 13.