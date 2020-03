Fórmula 1 GP do Bahrain e do Vietname adiados Por

Depois do cancelamento do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 é a vez das provas do Bahrain e do Vietname serem adiadas devido à pandemia de coronavírus.

Mas as perturbações no calendário da disciplina máxima do automobilismo podem não ficar por aqui, pois levantam-se cada vez mais dúvidas em relação à realização dos grandes prémios de Espanha e da Holanda, pelo mesmo motivo.

Chase Casey esteve recentemente no Médio Oriente e na Ásia e a decisão de agora adiar os eventos de Sakhir e de Hanói não é propriamente uma novidade, pois as preocupações com a segurança sanitária são enormes devido à forma como o Covid-19 se está a disseminar.

Este estado de coisas, nomeadamente a situação gravíssima que se vive em Espanha fará com que a corrida de Barcelona a 10 de maio e também a de Zandvoort a 3 de maio, possam ser canceladas ou adiadas, falando-se que o campeonato poderá começar apenas a 24 de maio no Mónaco.

“A situação que diz respeito ao Covid-19 é muito difícil de prever, e é verdade que levamos tempo a tomar as decisões certas”, admite Chase Carey, o presidente da F1, que destaca: “Fizemos escolhas de acordo com a FIA para garantirmos a segurança de todas as pessoas implicadas na Fórmula 1 e para o nosso público. Tentaremos disputar o GP do Bahrain, uma corrida apaixonante no nosso calendário o mais rapidamente possível. Gostaríamos também de levar a F1 ao Vietname numa das cidades mais cativantes do Mundo”.

“Os promotores trabalharão ao lado dos orgajnizadores da F1 de modo a encontrar novas datas para as provas, mas o calendário é muito sobrecarregado e a incerteza quanto à propagação do Covid-19 levam à prudência”, acrescenta Carey.