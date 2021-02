Desporto GP de Portugal de Fórmula 1 confirmado em 2021 Por

O Grande Prémio de Portugal recebeu luz verde e vai ocupar a vaga do calendário que se encontrava em aberto, avança o Motorsport, que revela ainda que todas as escuderias já foram informadas da decisão. A prova disputa-se no dia 2 de maio.

“Após algumas semanas de incerteza sobre a composição da abertura do calendário 2021, a difícil situação da pandemia em Portugal levantou dúvidas sobre se o país poderia ou não garantir uma vaga no calendário. Mas depois de conversações entre a organização, nos últimos dias, com o objetivo de entender a situação, ficou claro que as partes ficaram felizes com a realização da corrida”, escreve aquele jornal especializado.

O GP de Portugal irá decorrer a 2 de maio, data que se encontrava sem palco definido. Antes da corrida em Portimão disputa-se o GP de Itália, a 18 de abril, e depois da prova em solo luso o campeonato prossegue em Espanha, no dia 9 de maio.

Com a decisão de atribuir a Portugal a terceira prova do Mundial de Fórmula 1, torna-se também oficial que o Bahrein acolherá a corrida abertura da temporada, no dia 28 de março.