Governo vai apoiar com 100 mil euros nova aplicação de táxis

O secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, anunciou hoje, na apresentação do alargamento da aplicação de táxis ‘Izzy Move’ a Lisboa, a atribuição de um apoio de 100 mil euros para a continuação do seu desenvolvimento.

De acordo com o secretário de Estado, “esta verba de 100 mil euros servirá para apoiar o desenvolvimento da plataforma”, reconhecendo o Governo “as características distintivas do setor do táxi”.

“Utilizando fundos do Fundo de Transportes estamos a procurar apoiar elementos para uma maior competitividade do setor do táxi como seja, por exemplo, a eletrificação dos veículos, como seja apoiar o desenvolvimento desta aplicação que agora é apresentada e que, tanto quanto me foi dado a ver poderá ser um importante sucesso”, afirmou José Mendes em declarações aos jornalistas.

Para o secretário de Estado, “este é um momento quase histórico”, considerando ainda que o setor do táxi “tem o futuro garantido, mas é preciso modernização”.

“Na questão dos contingentes, podem ganhar uma dimensão supra municipal, metropolitanas ou maiores. Vamos trabalhar pensando no arranque da próxima legislatura”, afirmou José Mendes.

Para o presidente da ANTRAL, a associação responsável pelo desenvolvimento da aplicação ‘Izzy Move’, Florêncio de Almeida as alterações na contingentação trazem benefícios para todos, incluindo nas questões ambientais com “a diminuição substancial da poluição atmosférica”.

“Nós queremos contingentes intermunicipais, não gostaríamos que fosse das áreas metropolitanas porque a Área Metropolitana de Lisboa vai muito para além daquilo que seria necessário. De forma que, havendo contingentes intermunicipais, acho que podemos trabalhar, é mais rentável para o industrial de táxi, mais benéfico para o utente porque paga muito menos do que paga hoje”, afirmou Florêncio de Almeida.

A ‘Izzy Move’ está em funcionamento em Portugal desde meados de 2018 nos distritos de Vila Real, Évora, Leiria, Castelo Branco, Faro, Setúbal e Viseu, somando-se, a partir de hoje, a cidade de Lisboa também à oferta da aplicação, com planos de crescimento para todo o território.

A ‘Izzy Move’ funciona em parceria com as rádio táxis, garantindo um atendimento por telefone 24 horas por dia, 365 dias por ano, sendo possível pedir também o transporte em táxis executivos, letra A ou letra T.