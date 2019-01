Governo são-tomense nomeia novo governador para o Banco Central

O Governo são-tomense nomeou Américo Soares de Barros para o cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) e Maribel Rocha para diretora da Polícia Judiciária, indica um comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

Neste mesmo comunicado o executivo nomeou outros oito diretores e presidentes do conselho de administração: a Direção do Comércio, Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Direção Geral do Turismo, Direção Geral do Desporto, Instituto da Juventude, Direção do Ensino Básico, Direção do Ensino Secundário e Direção do Ensino Superior.

As nomeações foram feitas por uma resolução aprovada pelo conselho de ministros e o executivo justificou o afastamento dos antigos responsáveis destas instituições com a “conveniência de serviço” e necessidade de “introduzir maior dinâmica e eficiência nos respetivos setores”.

Até ao momento, o governo substituiu 16 diretores e presidentes dos conselhos de administração nas instituições estatais.

O governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus decidiu igualmente adaptar o novo horário na função publica que passa a ter início às 07:30 até às 16:30, com um intervalo de uma hora e meia entre as 12:00 e 13:30.

No comunicado, o executivo explica este novo horário de funcionamento das repartições e empresas do Estado corresponde às exigências da atual etapa de desenvolvimento projetado para o País, principalmente no que concerne a produtividade requerida aos funcionários públicos e a melhoria de qualidade dos serviços prestados.

Outro fato que concorreu para essa decisão, segundo o documento deve-se também “a reposição da hora secular de São Tomé e Príncipe”.