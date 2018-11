Mundo Governo são-tomense assina contrato de partilha de produção do bloco 1 com consórcio Total/Sonangol Por

“Nós lançámos, há uns meses, um concurso restrito para a exploração do bloco 1. Viemos informar o senhor primeiro-ministro que vamos anunciar o início das negociações para a assinatura do contrato com o consórcio Total/Sonangol para o bloco 1 na nossa zona exclusiva”, disse a jornalistas o diretor da Agência Nacional de Petróleos (ANP), Orlando Pontes, à saída de um encontro com Patrice Trovoada, que hoje regressou a São Tomé e Príncipe, após quase um mês de ausência.

No encontro estavam presentes representantes da petrolífera francesa Total e da angolana, Sonangol.

“Tivemos ontem uma sessão de conversa com este consórcio e dentro de algumas semanas assinaremos o contrato”, garantiu Orlando Pontes.

O diretor da ANP sublinhou que o dossiê do petróleo de São Tomé e Príncipe atravessa uma “fase importante” e o país tem conseguido “atrair as grandes empresas” petrolíferas, lembrando que ainda este ano foram assinados contratos de partilha de produção de dois blocos com a BP, britânica.

“No princípio desta semana, a Shell anunciou que vai entrar em quatro blocos em São Tomé e Príncipe, por isso estamos numa fase em que as grandes empresas manifestam os seus interesses. Já temos três: a BP, a Shell e a Total”, explicou o diretor da ANP.

“Temos feito a aquisição de sísmica, que é muito importante, temos dados para percebermos o que é que nós temos e estamos a pensar no próximo ano começar a fazer os poços, o que é muito importante para o país”, referiu o responsável.