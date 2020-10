Nas Notícias Governo pondera confinamento no início de dezembro para ‘salvar’ o Natal, revela o PAN Por

O Governo está a ponderar decretar o confinamento geral na primeira quinzena de dezembro, de forma a que no período de Natal as medidas não sejam tão restritivas, adiantou o porta-voz do PAN.

Salientando que a decisão não é certa, André Silva acrescentou que o confinamento geral só será possível estando em vigor o estado de emergência.

“Na opinião do primeiro-ministro, se for o caso, essa medida procura antecipar ou prever aquilo que poderá ser um impacto enorme ao nível do Natal, fazendo com que as pessoas fiquem mais consciencializadas e reduzam os contactos. É preciso que se chegue ao Natal com a possibilidade de juntar a família”, explicou o porta-voz do PAN, à saída da reunião com António Costa.

“Essa medida não está certa e segura, mas que tudo dependerá daquilo que resultar da posição do Presidente da República na medida que depende de uma declaração de estado de emergência”, acrescentou.

Segundo André Silva, o confinamento geral “não é um dado adquirido”, mas “uma hipótese está em cima da mesa” no caso de um agravamento do contexto epidemiológico.