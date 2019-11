Governo estima que futuro hospital do Seixal abra portas em 2023

O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse hoje que recebeu uma estimativa do Governo de que o futuro hospital do município estará construído em 2023, num investimento total de cerca de 74 milhões de euros.

A estimativa foi dada esta tarde ao autarca do Seixal, no distrito de Setúbal, pela ministra da Saúde, Marta Temido, durante uma reunião que decorreu no Ministério da Saúde, em Lisboa.

“Do calendário do Governo consta que até 2023 será construído o hospital. Foi-nos transmitido que vai ser inscrito no Orçamento do Estado do próximo ano uma verba de 50 milhões para o hospital do Seixal”, adiantou aos jornalistas Joaquim Santos (CDU).

A necessidade de construção de um hospital no Seixal foi um dos temas que a autarquia abordou na reunião com a ministra da Saúde, além dos constrangimentos originados pelo encerramento, em período noturno, da urgência pediátrica do Garcia de Orta.

“O hospital do Seixal será uma linha avançada do Garcia de Orta e ajudará descongestionar o Garcia de Orta. Será determinante para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados na região”, sublinhou.

O futuro hospital do Seixal, cujo processo se iniciou em 2009 com a assinatura de um acordo estratégico com o Ministério da Saúde, será construído na zona do Fogueteiro, na freguesia da Amora.

Este equipamento de saúde representará um investimento total de 74 milhões de euros e contará também com o apoio financeiro da Câmara Municipal do Seixal.

Segundo a autarquia, o futuro hospital do Seixal terá “um modelo assistencial diferenciado, com processos terapêuticos e meios complementares de diagnóstico alternativos ao internamento”.

“Estará vocacionado para os cuidados em ambulatório, com serviço de urgência básica 24 horas por dia. Prevê a realização de consultas externas diferenciadas e 60 camas de convalescença, 15 especialidades e unidade de cirurgia em ambulatório”, adianta a Câmara Municipal do Seixal.