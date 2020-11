Nas Notícias “Governo está a preparar tudo para ter a primeira distribuição da vacina covid-19 em janeiro”, diz Marta Temido Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, assegurou que o Governo e as autoridades de saúde estão já a preparar o esquema para que sejam administradas as primeiras vacinas contra a covid-19 a partir de janeiro.

“O Governo está a preparar tudo para ter a primeira distribuição da vacina em janeiro”, disse a ministra com a pasta da Saúde.

Marta Temido referiu ainda que o plano passa por vacinar primeiro as pessoas mais vulneráveis e os grupos de risco.

“A população alvo será maioritariamente as pessoas acima de uma certa idade, com comorbilidades, profissionais de saúde e de serviços essenciais e eventualmente profissionais dos serviços sociais.”

Marta Temido referiu ainda que Portugal está a trabalhar em articulação com outros países.

“Nós acompanhámos aquilo que é a generalidade do pensamento e da evidências e do pensamento nos outros países.”

Em declarações ao podcast do PS, Política com Palavra, a ministra referiu ainda que caberá à Direção-Geral da Saúde, liderada por Graça Freitas, estabelecer as regras para que as vacinas sejam dadas.

“A definição concreta dentro das categorias tem de ser melhor especificada e é nisso que técnicos estão a trabalhar”, salientou ainda Marta Temido.