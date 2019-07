Governo de São Tomé agraciou tripulação do navio português “Zaire”

O Governo de São Tomé e Príncipe agraciou o comandante e a tripulação do navio-patrulha português “Zaire” pela “competência e profissionalismo” na operação salvamento às vítimas do naufrágio do navio “Anfitriti”, foi hoje anunciado.

O comandante Bruno Borges Mendes e a guarnição do “Zaire” foram “agraciados com público louvor” do ministro da Defesa e Ordem Interna numa cerimónia na segunda-feira, no âmbito das comemorações do dia da Independência nacional de São Tomé, de acordo com um comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Além das operações de busca e salvamento ao naufrágio do “Anfitriti”, em abril último, em que morreram pelo menos oito pessoas, foi ainda sublinhado “o profissionalismo e coragem na intervenção” no combate ao incêndio” no navio “Ville Abdjan”, em maio, para justificar este ato por parte do Governo são-tomense.

O navio-patrulha “Zaire” está, desde janeiro, em São Tomé e Príncipe numa missão de capacitação da Guarda Costeira do país, prestando ainda apoio às autoridades locais, na fiscalização das águas de jurisdição de São Tomé e Príncipe, segundo a Marinha Portuguesa.

O navio são tomense “Anfitriti”, que faz normalmente a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, viagem que dura entre seis e oito horas, naufragou às primeiras horas da manhã do dia 25 de abril, já próximo da ilha de destino, com mais de 60 pessoas a bordo.