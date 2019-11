Governo de Aristides Gomes acusa PR da Guiné-Bissau de tentar provocar instabilidade no país

O Governo de Aristides Gomes acusou hoje o Presidente guineense, José Mário Vaz, de estar a tentar criar instabilidade no país para impor o seu “Governo inconstitucional” e comprometer o processo para as eleições presidenciais.

Num comunicado, lido no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada no Palácio do Governo, em Bissau, o ministro da Presidência de Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares condenou a convocação da reunião do Conselho Superior de Defesa na terça-feira e denunciou que José Mário Vaz terá tentado utilizar as forças de segurança e ordem para que executassem os seus decretos presidenciais.

“Este facto configura um grave atentado ao clima de paz e estabilidade no país e confirma a tese de tentativa de golpe de Estado denunciado, em tempo útil, pelo primeiro-ministro”, salientou Armando Mango.