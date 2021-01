Nas Notícias Governo “contempla” novo confinamento, revela Siza Vieira Por

O ministro da Economia, Siza Vieira, adiantou esta tarde que o Governo já está a preparar um novo confinamento.

Devido ao agravamento da situação epidemiológica da covid-19, está em cima da mesa “o encerramento da restauração e do comércio não alimentar”, revelou o governante.

“O Governo contempla a ideia de ter novas medidas restritivas semelhantes às que tivemos no mês de abril e passam, obviamente, pelo encerramento de um conjunto de atividades e manutenção, no entanto, do ensino presencial. O Governo pensa que é importante ter este esforço durante um período contínuo para procurar travar o ritmo de crescimento”, justificou.

“Precisamos de atuar para reduzir os números de contágio”, insistiu Siza Vieira, anunciando que a restauração poderá continuar a funcionar em regime de take-away e que as empresas poderão recorrer ao regime de lay-off simplificado, “independentemente do setor de atividade”.

“Vamos também, obviamente, reforçar os apoios a trabalhadores independentes ou sócios gerentes”, prometeu o ministro.

Neste novo confinamento, as escolas irão continuar abertas, embora o Governo esteja a “avaliar” a situação.

“Aquilo que temos recolhido de especialistas em saúde pública é que, de facto, o impacto do ensino presencial não é, do ponto de vista do contágio, muito significativo”, explicou o ministro da Economia.