Governo concede incentivos fiscais para investimentos de 65,9 milhões na indústria

O Governo concedeu incentivos fiscais a três empresas para investimentos no valor total de 65,9 milhões de euros, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

As empresas abrangidas são a Volcalis, empresa de isolamentos minerais, que beneficiará de incentivos para um investimento associado de 16 milhões de euros, a Molaflex, empresa de colchões, para um investimento de 8,4 milhões, e a Faurecia, do ramo automóvel, que prorroga um projeto de investimento de 41,5 milhões, por 12 meses.

O projeto de investimento da Volcalis prevê a criação de 65 postos de trabalho até 2020 e o da Molaflex de 100 até 2021.

O aditamento ao contrato da Faurecia é referente a um plano de investimentos do Governo anunciado em 15 de dezembro de 2016 e publicado em Diário da República em 03 de janeiro de 2017, “para a incorporação de novas tecnologias de produção mais flexíveis e eficientes que contribuirão para veículos mais amigos do ambiente”, lê-se na resolução do Conselho de Ministros n.º 04 de 2017.