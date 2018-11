Governo abre crédito de cinco milhões para produtores afetados pela tempestade Leslie

O Governo instituiu duas linhas de crédito, que entram hoje em vigor, no montante global de cinco milhões de euros, para apoiar os produtores afetados pela tempestade Leslie e pelas ondas de calor.

“Estas duas linhas de crédito, num montante global de cinco milhões de euros, visam colmatar as necessidades de tesouraria e perdas de rendimento resultantes das quebras de produção” dos associados de organizações do setor, refere, em comunicado, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

De acordo com o Governo, uma das linhas, no valor de três milhões de euros, destina-se a apoiar cooperativas agrícolas e organizações de produtores dos setores vitícola e frutícola a nível nacional.

“Com um valor de dois milhões de euros, a segunda linha de crédito tem como beneficiários cooperativas agrícolas e organizações de produtores com sede social nos municípios da região Centro do país, particularmente atingidos pela tempestade Leslie, independentemente do setor”, lê-se no documento.

De acordo com o ministério liderado por Capoulas Santos, em causa está um “montante garantido que será concedido sob a forma de empréstimo reembolsável pelas instituições de crédito com protocolo celebrado com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e com entidades do Sistema Português de garantia Mútuo”.

Em 15 de outubro, o Governo já tinha anunciado um apoio a 15 milhões de euros, a fundo perdido, para o restabelecimento do potencial produtivo.

Os níveis de apoio, dentro desta medida, atingem 100 por cento para prejuízos até 5.000 euros, 85 por cento entre 5.000 euros e 50.000 euros e 50 por cento entre 50.000 e 800.000 euros.

A medida abrange infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como olivais vinhas e pomares.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.