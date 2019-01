Nacional Goucha e o marido não pensam adotar crianças Por

Manuel Luís Goucha foi questionado por Maria Cerqueira Gomes durante o programa ‘Você na TV’ se estaria disponível para adotar uma criança. O apresentar ‘torceu o nariz’ e justificou-se, desde logo, com a idade que tem.

Aos 64 anos, casado com Rui Oliveira, Goucha explicou que não está no horizonte do casal avançar para a adoção.

“Acho que é uma grande responsabilidade e nós não temos vidas”, começou por explicar o apresentador, respondendo à colega Maria Cerqueira Gomes.

E prosseguiu: “Acho que ser pai de uma criança nesta fase… qual é o futuro? Quantos anos eu vou ter de vida? É um obstáculo, mas também tem a ver com a disponibilidade. É uma grande responsabilidade”.

Rui Oliveira já tinha falado sobre esta situação, deixando rasgados elogios a Goucha.

No entendimento do marido do apresentador, para se avançar para a educação dos filhos, “as pessoas que tem bom fundo e boa índole dariam bons pais”.

Nesse sentido, Rui Oliveira crê ser necessário “transmitir bons valores à criança, para que ela seja um cidadão pleno” e, por isso, o marido de Goucha acredita que o apresentador “daria um bom pai e cumpriria essa função da melhor forma”.