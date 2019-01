Internacional Goucha anuncia convidado mas este não aparece no ‘Você na TV’ Por

Manuel Luís Goucha anunciou nas redes sociais, na terça-feira, que Alexandre Frota estaria no programa, nesta quarta-feira. Porém, o antigo ator de novelas e filmes para adultos, que chegou a participar em reality shows em Portugal, não apareceu no programa.

Agora deputado federal no Brasil e conotado com a extrema-direita, a presença de Alexandre Frota no ‘Você na TV’ foi anunciada por Manuel Luís Goucha, algo que acabaria por não acontecer, nesta quarta-feira.

Após o anúncio por parte de Goucha, muitos foram os comentários de internautas a criticar o convidado, dias depois da presença de Mário Machado no ‘Você na TV’, também ele um defensor de ideias de extrema-direita.

Certo é que, nesta quarta-feira, ao contrário do que havia sido anunciado por Goucha, Alexandre Frota não marcou presença no ‘Você na TV’.

“As voltas que a vida dá! De ator, concorrente de “reality-shows” e empresário a deputado federal. Amanhã Alexandre Frota no Você na TV”, escreveu Manuel Luís Goucha no Facebook, na terça-feira à noite, como legenda de uma fotografia do brasileiro.

A produtora do ‘Você na TV’ ainda não justificou a ausência de Frota.

Recorde o anúncio de Goucha.