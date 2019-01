Nas Redes Gorete, a “burra” que deita lixívia no casaco de 500 euros do patrão Por

A desconhecida Gorete tornou-se num dos temas do momento nas redes sociais, depois de um jovem internauta ter partilhado que “a burra” da empregada doméstica lhe estragou “um casaco de 500 euros”.

A forma como o jovem contou o incidente provocou uma onda de indignação que, rapidamente, se transformou num tsunami de gozo ao “puto mimado”.

“A minha empregada estragou-me um casaco de 500 euros pqp”, escreveu, com todas as letras em maiúsculas, Simões.

Como se a expressão insultuosa “pqp” não fosse suficiente para gerar polémica, o jovem continuou a deitar achas para a fogueira, mostrando que as ‘queixinhas’ não comoveram o pai.

“A empregada estragou-me um casaco de 500 euros e a preocupação do meu pai é que eu arrume o carro”, comentou de seguida, mostrando uma imagem da conversa.

Numa das reações às próprias publicações, apelidou Gorete de “burra do crl”.

Simões estava de cabeça quente, mas depois arrefeceu-a. Afinal, “de onde veio aquele há mais e melhor”.

Para aqueles que se lembraram que talvez pudesse estar de cabeça quente e que apesar de respeitar e gostar da Gorete (apesar de nao ser a 1a vez q mete lixivia) fiquei fdd porque 500 sao sempre 500… Nao fiquem preocupados que de onde veio aquele há mais e melhor ❤️ pic.twitter.com/715Faj28XU — Simões, a Lenda (@luissimoes98) 28 de janeiro de 2019

“Apesar de respeitar e gostar da Gorete (apesar de não ser a primeira vez q mete lixívia), fiquei fdd porque 500 são sempre 500”, acrescentou.

Sabendo que a empregada doméstica tinha ficado desconsolada, o jovem mostrou-se um ‘coração de manteiga’.

“Eu fui tão rude com a Gorete que no mesmo dia ofereci um casaco que não me servia para ela dar a alguém dar ao filho ou a quem quisesse”, revelou.

A história não tardou a gerar reações e comentários, quase todos a condenar o “puto mimado” por maltratar uma pessoa apenas por ostentação.

se eu fosse a gorete eu tinha queimado seu casaco e tu junto https://t.co/QpKoWEZDsi — laura dalla (@itslauradalla) 29 de janeiro de 2019

Já se sabe que, nestas matérias, a internet não perdoa, pelo que também não tardaram os memes e as contas falsas, como “A burra da Gorete” e “O casaco de 500 euros”.

a gorete manchou o meu coração de 597.000€ de lixívia burra do crl https://t.co/IEWFrs3E1O — gonçalo (@ocvlos) 29 de janeiro de 2019

O Simões pagou 500€ por este casaco e depois a Gorete é que é a burra do caralho… https://t.co/UPF97m7iMI — catarina (@catacumbando) 28 de janeiro de 2019

queremos a gorete na máquina da verdade da fátima lopes para saber se estragou o casaco com lixívia de propósito ou não — hhhandré (@oteumestre) 28 de janeiro de 2019

Se foi este o casaco que derreteu, acho que a Gorete te fez um favor. Aproveita e mete esses sapatos dentro da lixívia também… — Tacinha de Vinho (@tacinhadevinho) 28 de janeiro de 2019

A Gorete só não estragou a sua personalidade, que já veio um lixo de nascença pic.twitter.com/NIbEp6ymXX — 𝕟𝕒𝕥𝕙𝕒𝕟 está triste (@lokisword) 29 de janeiro de 2019