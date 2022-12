Mundo Google revela O Ano em Pesquisa 2022 com tendências em Portugal Por

O Ano em Pesquisa 2022 da Google já foi divulgado. O que marcou as tendências em Portugal no ano de 2022, o ano da quase normalidade?

Já foi divulgado o O Ano em Pesquisa 2022 da Google, análise que mostra as tendências de pesquisa e, por isso, nos diz muito sobre o mundo.

O que marcou as tendências em Portugal no ano de 2022? O que suscitou a curiosidade dos portugueses, durante o ano que está prestes a terminar?

A Google, que Larry Page e Sergey Brin criaram a 4 de setembro de 1998, dá uma ajuda a encontrar uma resposta para estas perguntas.

Ao mesmo tempo, além as tendências de pesquisa em Portugal, a Google também divulgou o que marcou as tendências no Mundo em 2022.

O Ano em Pesquisa 2022, na Google

O ano de 2022 foi, acima de tudo, o ano em que voltamos à chamada quase normalidade. Nesse sentido, ficámos curiosos com o apoio do governo no valor de 125 euros e também muito sobre os programas ivaucher e o AutoVoucher.

Podemos dizer que o top 10 geral foi, este ano, bastante diversificado em termos de temáticas. Assim, em 2022, verificamos o habitual entusiasmo com as emoções do campeonato do mundo, mas também com alegria e calor humano do Rock in Rio 2022.

Por outro lado, não escondemos a ânsia de não perder a hipótese de estar presente num dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal no próximo ano.

Guerra na Ucrânia gerou inúmeras pesquisas na Google

Contudo, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia teve muito impacto nas preocupações dos portugueses, ao longo do ano. E esse facto tornou Putin o nome internacional mais popular nas pesquisas em Portugal.

Zelensky também não foi esquecido e está entre os 10 nomes internacionais com mais popularidade nas pesquisas.

No que diz respeito ao entretenimento e à categoria de Programas, Séries e Filmes, o Big Brother Famosos foi o programa de TV mais popular nas pesquisas. E nesse sentido o top-10 dos nomes nacionais com maior popularidade tem muitos concorrentes deste programa da TVI.

Bruno de Carvalho e reality shows no topo da lista

Este top-10 é liderado por Bruno Carvalho e conta com algumas excepções aos concorrentes do programa. Por exemplo, Marco Orelhas e Alba Baptista, a atriz portuguesa que ficou conhecida com o seu papel na série Warrior Nun.

Nos últimos tempos, correram rumores de que a atriz seria a namorada de Chris Evans, que a revista People elegeu como o homem mais sexy do mundo de 2022.

Relativamente a Bruno de Carvalho, refira-se que o antigo presidente do Sporting fez algumas revelações sobre o período em que liderou o emblema de Alvalade. Como resultado, esteve nas trends da Google durante longos períodos.

Mas não foram apenas os reality-show que cativaram a curiosidade dos portugueses.

Como ajudar a Ucrânia nas pesquisas do Google

Já todos sabemos que Portugal é um país solidário. Assim, não surpreende que os internautas portugueses tenham ido ao Google procurar saber Como ajudar a Ucrânia.

Ao mesmo tempo que querem ajudar o próximo, também pesquisam pelos apoios do Governo. Por exemplo, Como aderir ao Autovoucher, Como funciona o IVAucher, ou Como receber os 125 euros.

Dizem que o saber não ocupa lugar. A categoria “O que é…” mostra exatamente que os portugueses quiseram saber mais.

Assim, desde perguntarem “ O que é afasia” a quererem saber mais sobre termos tecnológicos como “O que é NFT”, ou até mesmo “O que é um Oligarca”, os internautas portugueses mostraram-se sedentos de informação.

A missão da Google é organizar as informações existentes no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todos.

Desse modo, a Pesquisa facilita a descoberta de uma ampla gama de informações a partir de uma grande variedade de fontes.

E como resultado desse compromisso, a Google promete continuar a desenvolver essa missão, em 2023, de forma a ajudar todos a encontrarem toda a informação que necessitem.

Assim resta desejar boas pesquisas!