10 coisas que tem de saber sobre o Google Nest Wifi Pro

Novo router Google Nest Wifi Pro chega a Portugal. Nova banda de 6 GHz permite maior velocidade e ligação fiável.

A Google apresentou o novo router Google Nest Wifi Pro. Este novo modelo destaca-se por oferecer acesso à nova banda de 6 GHz, o que permite velocidades mais rápidas e uma ligação mais fiável.

O Nest Wifi Pro é o sistema Wi-Fi de malha mais rápido de sempre da Google. Além de oferecer velocidades combinadas de até 4,2 Gbps4, tem também duas portas de 1GB integradas em cada router para ligações.

Os seus routers Nest Wifi Pro comunicam uns com os outros, mantendo uma comunicação sem interrupções onde quer que se encontre na sua casa.

Um Nest Wifi Pro cobre até 120 metros quadrados e um conjunto de 2 cobre até 220 metros quadrados, para que possa personalizar a sua configuração com base nas necessidades da sua família.

Estas são as 10 coisas que tem de saber sobre o Nest Wifi Pro:

1. Uma ligação de banda tripla com Wi-Fi 6E a um preço apelativo

Os sistemas Wi-Fi 6E são os primeiros a oferecer acesso à nova banda de 6 GHz1, a maior atualização tecnológica das ligações Wi-Fi na história recente. É até 2 vezes mais rápido do que o Wi-Fi 6.2.

Com velocidades mais rápidas e uma ligação mais fiável, um sistema de banda tripla com 6E é como conduzir numa autoestrada com uma via extra.

O Nest Wifi Pro tem acesso de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, por isso não só oferece a velocidade que os dispositivos 6E conseguem obter na banda de 6 GHz, como também ajuda a resolver a congestão da rede. Além disso, consegue gerir várias atividades de largura de banda elevada, como duas videochamadas, e ainda ver um filme em 4K e jogar videojogos, tudo em simultâneo.

O Nest Wifi Pro funciona não só com os produtos que já tem, como também tem a tecnologia necessária para que possa tirar o maior partido da próxima geração de telemóveis, portáteis e muito mais. Portanto, é uma compra inteligente a pensar nos próximos anos.

2. Google Nest Wifi Pro permite cobertura rápida para toda a sua casa

Um Nest Wifi Pro cobre até 120 metros quadrados e um conjunto de 2 cobre até 220 metros quadrados, para que possa personalizar a sua configuração com base nas necessidades da sua família. Caso queira expandir a cobertura, por exemplo, quando se mudar para uma casa maior ou se precisar de sinal na garagem, basta adicionar outro router Nest Wifi Pro e todas as unidades funcionarão em conjunto e sem interrupções.

3. Inteligência da Google para um desempenho máximo

Tal como os outros sistemas Wi-Fi da Google, o Nest Wifi Pro tem a inteligência necessária para dar prioridade às atividades críticas, como as videochamadas, para ajudar a manter a suavidade e a consistência das mesmas. Otimiza continuamente o tráfego de rede ao mudar automaticamente de banda em caso de congestionamento.

Se verificar que há uma queda na velocidade do ISP (fornecedor de serviços de Internet), consegue até ajustar o desempenho da rede para minimizar as interrupções. Tem software que ajuda a manter a estabilidade das ligações até nos pontos mais afastados da cobertura da sua rede. A forma como usa a sua ligação Wi-Fi doméstica é dinâmica, e o Nest Wifi Pro tem a inteligência necessária para se adaptar automaticamente em todos os momentos, para garantir a melhor experiência possível de Wi-Fi.

4. Inteligente ao ponto de fazer a própria monitorização e diagnóstico

Os problemas das ligações Wi-Fi podem ser frustrantes, e a maioria das pessoas deseja uma experiência Wi-Fi de “configurar e esquecer”. O Nest Wifi Pro analisa proativamente e diagnostica os problemas, e até consegue corrigir automaticamente os problemas de rede mais comuns, para que o utilizador não tenha de intervir. Informa o utilizador quando uma correção simples permite melhorar o desempenho da rede, como a substituição de um cabo Ethernet avariado.

5. Google Nest Wifi Pro ajuda a manter a segurança e a proteção da sua rede

Os produtos Nest são seguros desde a conceção, e o Nest Wifi Pro não é exceção. Com atualizações automáticas de segurança e desempenho, nunca terá de se preocupar com o estado de atualização do software do seu router. O Arranque seguro e as atualizações de software ajudam a proteger o Nest Wifi Pro contra a execução de software não autorizado e pirataria de routers.

Consegue ver todos os dispositivos que estão ligados à sua rede na app Google Home para poder pausar o acesso de algum dispositivo que não reconheça. O Nest Wifi Pro também permite-lhe criar uma rede para convidados, para não ter de partilhar a sua palavra-passe com as visitas.

6. Proteção incorporada para si e para a sua família

Na app Google Home, pode atribuir dispositivos a membros específicos da família e pausar a ligação Wi-Fi desses dispositivos em qualquer momento. Com os controlos parentais, pode até definir um horário da ligação Wi-Fi para as crianças, nomeadamente restringir o acesso durante as horas de dormir ou jantar. Nas definições de Wi-Fi familiar, também pode bloquear conteúdo inseguro. Tudo sem custos adicionais.

7. A base da domótica do Google Nest Wifi Pro

Já não é fora do comum ter várias videoconferências a decorrer em simultâneo ou um membro da família estar a jogar enquanto outro está a fazer stream de um filme. O Nest Wifi Pro foi concebido a pensar na domótica. Oferece uma cobertura fiável para ajudar a manter os seus dispositivos ligados onde quer que se encontrem, da câmara de segurança situada no exterior da casa à televisão da cave.

Consegue gerir até 300 dispositivos ligados (100 por cada ponto Nest Wifi Pro) e tem a velocidade e a capacidade necessárias para gerir todas as atividades simultâneas de largura de banda elevada. A capacidade Matter (em breve) significa que o Nest Wifi Pro vai associar e controlar todos os seus dispositivos Matter para que a sua casa inteligente seja mais fácil de criar, tenha uma configuração mais rápida e seja mais fiável e dinâmica.

Com o Nest Wifi Pro, todos os seus dispositivos Matter vão funcionar na perfeição com o Google Home. Tem um router de limites Thread incorporado para ligar a sua rede de malha Thread de dispositivos inteligentes à sua rede Wi-Fi. A sua rede com ativação Thread vai ser mais rápida, usar menos energia e chegar a mais sítios dentro e em torno da sua casa.

8. Faça a gestão da rede Wi-Fi e do resto da sua casa inteligente na app Google Home com um novo design.

A nova app Google Home dá-lhe controlo sobre toda a sua casa inteligente num só local. Use a app para configurar o Nest Wifi Pro. Em seguida, pode usá-la para fazer coisas como definir prioridades para dispositivos, fazer testes de velocidade, configurar uma rede de convidados e partilhar facilmente a sua palavra-passe em segurança. A app Google Home também permite gerir e automatizar milhares de dispositivos ligados, como lâmpadas e altifalantes inteligentes, tudo num só local. Para não ter de alternar entre a sua app de Wi-Fi e outras apps de casa inteligente.

9. Google Nest Wifi Pro com configuração fácil e rápida

Desde o Google Wifi original, a Google ficou famosa por criar sistemas Wi-Fi fáceis de usar. Com o Nest Wifi Pro, a configuração inicial demora apenas alguns minutos com instruções simples passo a passo na app Google Home. Isto porque, apesar de se tratar de uma tecnologia complexa e de alto desempenho, a ligação não tem de ser algo complicado.

10. Google Nest Wifi Pro concebido a pensar no desempenho

Os routers Wi-Fi oferecem o melhor desempenho quando não estão escondidos. O Nest Wifi Pro foi concebido cuidadosamente a pensar numa estética moderna e elegante, para ficar bem em qualquer prateleira. Cada router é fabricado a pensar na melhor estética, com um acabamento esculpido de alto brilho. Está disponível na cor Neve.7 O Nest Wifi Pro foi criado para ser sustentável por dentro e por fora. Tendo com referência o peso do produto, é fabricado com mais de 60% de materiais.