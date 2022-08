Nas Notícias Aprenda a fazer pesquisa na Google com o googlessário Por

Google lança guia com 10 dicas para otimizar a pesquisa dos portugueses.

A inteligência artificial aplicada à Pesquisa Google está a melhorar constantemente para entender o que o utilizador procura no motor de pesquisa, desempenhando um papel importante para mostrar resultados úteis nos mais diversos temas e curiosidades das pessoas.

Mas se, por um lado, a IA ajuda a alimentar os resultados da pesquisa, por outro, existem truques que o utilizador pode aplicar à sua pesquisa para encontrar resultados mais relevantes.

Googlessário: O Que é?

Um estudo da Google concluiu que, apesar das pessoas usarem os motores de pesquisa diariamente, a maioria (58%) não conhece truques para otimizar a sua pesquisa online.

Para ajudar os utilizadores a encontrarem mais facilmente as informações que procuram, a Google avança com um guia prático para o dia-a-dia – seja para encontrar o produto certo, entender mais sobre um determinado assunto ou verificar uma informação que ouviu dizer.

Este “googlessário” reúne truques e conselhos para a Pesquisa, com o objetivo de ajudar os utilizadores a tirarem o melhor proveito do Google. Para começar, os operadores de pesquisa (um conjunto de símbolos e palavras) contribuem para refinar as pesquisas e tornar os resultados mais precisos.

Aponte as 10 dicas para otimizar a sua pesquisa: (encontrará no guia enviado em anexo um exemplo prático de Pesquisa de aplicação de cada uma destas dicas)

Pesquise por X ou Y: isto originará resultados relacionados com X, Y ou ambos. Em vez da palavra “or” também pode usar o sinal de pontuação “|”. Para encontrar uma correspondência exata no Google, coloque a frase de pesquisa entre aspas. Utilize o menos para excluir palavras da pesquisa. Procure por páginas que tenham no título a palavra pesquisada. Coloque “..” entre dois números para pesquisar por um intervalo de preços específico. Restrinja a sua pesquisa a uma página web específica colocando o operador “site:” seguido do domínio onde pretende procurar a informação. Pesquise dentro dos links por uma palavra ou palavras específicas. Os resultados vão trazer apenas os links que contêm a palavra pesquisada. Se adicionar um site na pesquisa, pode refinar ainda mais os resultados. Utilize o operador “define:” antes de uma palavra para encontrar a definição desse termo. Trata-se de um dicionário integrado ao Google. O operador de pesquisa “filetype:” limita os resultados de pesquisa a arquivos de um formato específico, por exemplo, pdf, docx, txt, ppt, etc. Combine os diferentes operadores de pesquisa para ter mais precisão nos resultados.

Não só estas técnicas, como outros hábitos de pesquisa podem mudar a forma como se navega online, contribuindo para chegar mais rapidamente à informação que procura.

Mais 5 conselhos úteis da Google

Entenda como funciona a Pesquisa. Mesmo antes do momento da pesquisa, o Google organiza as informações das páginas Web no índice de Pesquisa. O índice é semelhante a uma biblioteca, com a diferença de que contém mais informações do que todas as bibliotecas do mundo juntas. Sempre que se realiza uma pesquisa, os algoritmos da Pesquisa Google selecionam os resultados mais relevantes e úteis, de centenas de milhares de milhões de páginas Web do nosso índice.

Pesquise por voz. É possível realizar pesquisas, ver rotas e criar lembretes por voz. Para isso, basta abrir a aplicação do Assistente Google no seu smartphone ou simplesmente dizer “Ok Google” para começar a usar o seu assistente pessoal.

Pesquisar através de uma imagem. Saiba mais sobre uma imagem ou os objetos ao seu redor ao fazer uma pesquisa por imagens. Basta aceder a images.google.com e escolher entre carregar uma imagem; arrastá-la e soltá-la; ou pesquisar com um URL, com a imagem de um site ou a imagem dos próprios resultados da pesquisa.

Pesquise num período de tempo. É possível restringir a pesquisa a um intervalo de data específico e ver apenas o conteúdo publicado durante esse período. Isso pode ser útil se quiser entender os desenvolvimentos de uma notícia num determinado momento, por exemplo.

Não insira a resposta à sua pergunta. Muitas vezes, pode acontecer já suspeitar de uma resposta, mas querer apenas confirmar essa informação. Nesses casos, não inclua a resposta, pois pode influenciar os resultados da própria pesquisa. Por exemplo, se pesquisa “Os golden retrievers pesam 85 quilos”, corre-se o risco de encontrar “85 quilos” na página web de resultados, mesmo que essa não seja a resposta correta. Em vez disso, pesquise apenas por “peso dos golden retrievers” para obter uma variedade de resultados e poder chegar à resposta. Lembre-se ainda de conferir credibilidade da fonte.