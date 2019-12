Motores Goodyear é o novo fornecedor de pneus do WTCR Por

A Goodyear prossegue a sua ‘ofensiva’ nas competições internacionais, e depois de ter garantido um contrato de exclusividade para os LMP2 no WEC passou a ser o novo fornecedor da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

Esta nova parceria vai vigorar a partir da próxima temporada, num contrato com o Eurosport Events válido por três anos, sendo que os pneus escolhidos para a competição vão permitir fazer evoluir de forma contínua do pneu Eagle F1 SuperSport.

Mike Rytokoski, responsável de marketing da Goodyear para a Europa referiu que esta nova aposta tem uma grande importância internacional para o fabricante norte-americano: “Estamos entusiasmados por juntar-nos ao Eurosport e à FIA ao tornar-nos no fornecedor de pneus para o WTCR. Isto completa o nosso recente regresso ao automobilismo global no Campeonato do Mundo de Resistência. Isto vai permitir à Goodyear relacionar-se com os fãs numa vasta fama de países bem como provar a performance do nosso Eagle F1 SuperSport numa variedade de circuitos”.

“Depois do Concelho Mundial ter votado o acolhimento da Goodyear no seio da ‘família’ do WTCR, e ao mesmo tempo ter agradecido à Yokohama pelo seu apoio ao campeonato ao longo destes últimos 14 anos estamos contentes para este novo capítulo. A Goodyear tem uma longa e bem sucedida no automobilismo, e estamos muito orgulhosos por ter escolhido o WTCR como uma sua bandeira nas competições internacionais”, reagiu François Ribeiro, líder da Eurosport Events.