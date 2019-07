Gonçalo Oliveira nos ‘oitavos’ do ‘challenger’ de ténis de Chengdu

O tenista português Gonçalo Oliveira qualificou-se hoje para os oitavos de final do ‘challenger’ de Chengdu, na China, em piso duro, ao bater na segunda ronda o indiano Arjun Kadhe.

O número 4 luso e 251.º da hierarquia mundial superou Kadhe, o 432.º ATP, em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, num embate que durou uma hora e 37 minutos.

Nos ‘oitavos’, Gonçalo Oliveira, sétimo cabeça de série, vai defrontar o vencedor do encontro entre Tsung-Hua Yang, de Taiwan, que segue no 300.º lugar do ‘ranking’ mundial, e o japonês Shuichi Sekiguchi, 458.º.