Gonçalo Manahu queixa-se dos pneus e de um Porsche que “não curvava”

Os resultados de Gonçalo Manahu na segunda prova do Campeonato de Open Portugal de Velocidade não foram os que ambicionava.

Aos comandos do Porsche 997 GT3 Cup preparado pela Fabella Sport o piloto portuense tinha a expetativa de sair do Circuito Vasco Sameiro com uma ou várias subidas ao pódio. Isto acabou por não suceder, e houve razões que apontou para que isso sucedesse.

Manahu acabou a corrida de sábado na quinta posição e em quarto os dois confrontos de domingo, saindo de Braga algo frustrado.

Relativamente à primeira corrida do fim de semana, o piloto do Porto até começou bem. O pior veio depois: “Parti bem e cheguei ao fim da reta da meta em segundo, mas o carro não curvava e fui perdendo terreno”.

Já no domingo outros fatores concorreram para que o Porsche preparado pela Fabella Sport não permitisse os resultados desejados. No primeiro confronto o desempenho foi condicionado por uma má escolha de pneus. “O carro não curvava e passei o tempo todo a lutar para o manter em pista”, queixa-se Gonçalo Manahu.

Para a derradeira corrida as coisas melhoraram ligeiramente: “Acho que os pneus eram de uma mistura muito dura. Acabei com piso suficiente para fazer mais uma prova e este circuito não é ‘meigo’ para os pneus”.