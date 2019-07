Motores Gonçalo Guerreiro com Pedro Matos Chaves no Guarda Racing Days Por

Gonçalo Guerreiro, um dos mais jovens pilotos a participar na competição SSV do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai alinhar no Guarda Racing Days, que se disputa este fim de semana na cidade mais alta de Portugal.

O piloto vai participar com um Can-Am X3 da equipa JB Racing Rich Energy, que vai partilhar com Pedro Matos Chaves, um dos pilotos portugueses que competiu na Fórmula 1.

Com apenas 18 anos, Gonçalo Guerreiro ocupa o segundo lugar da categoria júnior do CNTT e junta-se a uma fortíssima participação de 14 pilotos em SSV no evento organizado pelo Clube Escape Livre que conta também com máquinas de rali, todo-o-terreno e off road, num total de 40 concorrentes.

Esta iniciativa ímpar terá também a participação de outros nomes conhecidos do TT nacional, como Filipe Barreiros e João Abelha ambos do Team United Partners, Sérgio Batista, inscrito pela Benimoto Racing Team, Nuno Rodrigues e Francisco Nascimento.

Confirmadas estavam já as presenças do atual líder da categoria júnior do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, Luís Cidade que vai partilhar o Can-Am X3 do Team Can-am Off Road Portugal, com o Campeão Nacional de Ralis, Armindo Araújo; do atual líder do Campeonato Pedro Santinho Mendes, do campeão nacional, João Monteiro do Sharish Gin Racing Team, de Mário Franco da Franco Sport, atual campeão nacional SSV TT2, Pedro Mello Breyner e Pedro Leal.

A prova organizada pelo Clube Escape Livre em conjunto com a Câmara Municipal da Guarda, terá um traçado de 1,5 km, repartido entre piso de asfalto e terra. Para Sábado estão agendadas duas sessões de treinos livres e, no domingo, uma sessão de aquecimento, duas sessões de corrida, e duas meias-finais a disputar pelas categorias A e C, e as B e D, correspondente às quatro categorias de viaturas admitidas e que se segue a final que decidirá o vencedor absoluto do Guarda Racing Days.