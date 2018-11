Motores ‘Golpe de teatro’ dá vitória no Rali do Algarve e título a Armindo Araújo Por

Quando parecia que Ricardo Teodósio e José Teixeira caminhavam para uma vitória ‘em casa’ vencendo o Rali Casinos do Algarve, eis que abandonam a prova e ‘entragam’ o titulo nacional de ralis a Armindo Araújo e Luís Ramalho.

O automobilismo tem destas coisas, e os ralis também. Teodósio arrancou para o segundo dia desta derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis com mais de 26 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, José Pedro Fontes, depois de uma primeira etapa quase perfeita para o piloto de Albufeira.

Só que a mecânica do Skoda Fabia R5 da ARC Sport resolveu ‘pregar uma partida’ a Ricardo Teodósio e obrigá-lo a abandonar com o motor partido, e com isso o ‘atirar da toalha ao chão’ na luta pelo título.

Já com a certeza de ser campeão, Armindo Araújo ganhou outro ânimo e no início da tarde deste sábado o piloto da Hyundai Portugal atacou forte. Se de manhã se tinha guindado ao quarto posto, depois viria paulatinamente a chegar-se à liderança.

Na primeira passagem pelo troço de Monchique, a oitava especial da prova algarvia, José Pedro Fontes atrasou-se, perdendo mais de um minuto, entregando assim o triunfo ao líder do campeonato. Armindo ganhou essa especial e passou a deter uma vantagem de oito segundos sobre Miguel Barbosa.

Mas se o piloto lisboeta ainda tentou aproximar-se no troço seguinte, a verdade é que na segunda passagem pelos 18,2 km da Nave Redonda Fontes foi mais rápido e isso recuperou o segundo posto. O êxito de Alexandre Camacho nessa classificativa e novo atraso do piloto do Citroën C3 R5 no último troço decidiu a segunda posição a favor do piloto madeirense, que terminou a pouco mais de 12 segundos do novo Campeão Nacional.

José Pedro Fontes teria mesmo de se contentar com o quarto posto, atrás de Miguel Barbosa, autor de uma boa ponta final de prova que lhe valeu a subida ao pódio, concluindo o rali a pouco mais de três segundos do segundo classificado. Uma luta da qual ficou arredado Pedro Paixão, ao abandonar logo no começo deste segundo dia.

Nas duas rodas motrizes a disputa também foi intensa. Daniel Antunes acabou por se impor, mas no começo da etapa teve muita luta por parte de Gil Antunes, depois viria a ganhar uma vantagem confortável sobre Hugo Lopes, que seria assim segundo. Gil Antunes fechou a época com um pódio, no Renault Clio R3T.

Classificação final

1º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) 1h39m45,9s

2º Alexandre Camacho/Rui Rodrigues (Skoda) + 12,8s

3º Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda) + 16,2s

4º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën) + 46,7s

5º Ondrej Bisaha/Petr Tesinsky (Ford) + 1m07,1s

6º Pedro Almeida/Nuno Almeida (Ford) + 3m44,2s

7º Dan Girtofan/Tudor Marza (Skoda) + 5m08,6s

8º Kevin Van Deijne/Hein Verschuuren (Ford) + 6m04,4s

9º Daniel Nunes/Rui Raimundo (Peugeot) + 8m54,5s

10º Sergei Remenik/Marina Danilova (Mitsubishi) + 9m01,9s