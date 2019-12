Golo de Renato Sanches dá vitória ao Lille na receção ao Montpellier

Um golo do internacional português Renato Sanches deu hoje a vitória (2-1) ao Lille na receção ao Montpellier, na abertura da 18.ª jornada da Liga francesa de fuitebol e ajudou a equipa a reforçar a terceira posição.

O médio luso, de 22 anos, estreou-se a marcar pelo Lille, aos 84 minutos, naquele que foi também o quarto triunfo consecutivo da sua equipa, que se tinha adiantado no marcador pelo francês Jonathan Ikone, aos 40, de grande penalidade, antes de Delort (74) ter restabelecido a igualdade, que durou quase até final.

O conjunto do norte de França, que também contou com o contributo de José Fonte e Xeka, ainda podia ter dilatado a vantagem, aos 89 minutos, mas Osimhen, de penálti, não foi capaz de bater o guarda-redes Rulli.

O defesa-central Pedro Mendes, a cumprir castigo, não foi opção do lado dos visitantes.

O Lille segue no terceiro lugar, com 31 pontos, estando a apenas três do segundo classificado, o Marselha, de André Vilas Boas, e a oito do líder isolado Paris Saint-Germain, que ainda vão entrar em campo nesta ronda, enquanto o Montpellier é 10.º, com 24.