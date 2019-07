Golo de Otávio dá vitória do FC Porto sobre Fulham

Um golo de Octávio foi o suficiente para o FC Porto levar hoje de vencida os ingleses do Fulham por 1-0, em jogo de preparação das duas equipas para a nova época de futebol.

O único tento do encontro surgiu aos 29 minutos, num lance de insistência dos ‘dragões’ e em que Octávio, com um pontapé de bicicleta, introduziu a bola na baliza da equipa recém despromovida ao ‘Championship’ (segundo escalão inglês).

A partida, que se disputou no Estádio Municipal de Albufeira, não voltou a sofrer alterações no marcador, tendo os dois técnicos depois aproveitado para rodar os seus jogadores na segunda metade do encontro.