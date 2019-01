Golo de João Félix apura Benfica para as meias-finais da Taça de Portugal

Um golo de João Félix foi hoje suficiente para o Benfica vencer o Vitória de Guimarães por 1-0 e apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

Em jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o golo do triunfo ‘encarnado’ foi anotado logo aos 14 minutos, através do jovem avançado benfiquista.

Nas meias-finais, o Benfica vai defrontar o vencedor do encontro que encerra os quartos de final, a disputar na quarta-feira entre Feirense e Sporting, em Santa Maria da Feira, enquanto a outra meia-final vai opor o FC Porto ao Sporting de Braga.