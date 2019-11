Um golo de Carlos Mané, aos 38 minutos, foi o suficiente para o Rio Ave vencer hoje na receção ao Vitória de Setúbal por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Com este triunfo, a equipa vila-condense, que viu ainda Filipe Augusto falhar uma grande penalidade, aos 61 minutos, ascendeu ao sétimo posto do campeonato com 15 pontos.

Já o Vitória de Setúbal, que se mantém como o pior ataque da prova, com apenas três golos marcados, ocupa o 12.º posto com 12 pontos.