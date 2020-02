Desporto Golo de Alex Telles dá vitória ao FC Porto sobre Portimonense Por

Um golo de Alex Telles, aos 87 minutos, permitiu hoje ao FC Porto vencer na receção ao Portimonense por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, assumindo provisoriamente a liderança da prova.

Numa altura em que o nulo ameaçava – o Portimonense falhou uma grande penalidade por Jackson Martinez em cima do intervalo -, Alex Telles, numa ‘bomba’ de fora da área, marcou o golo do triunfo ‘azul e branco’, permitindo aos ‘dragões’ assumirem o comando do campeonato.

Com esta vitória, o FC Porto lidera com 56 pontos, mais dois do que o Benfica, que na segunda-feira joga em Barcelos com o Gil Vicente, enquanto o Portimonense segue no penúltimo lugar com 15, a quatro do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.