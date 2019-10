Golfista Ricardo Melo Gouveia desce 17 posições no Open de França

O português Ricardo Melo Gouveia desceu hoje 17 posições no Open de França e é um dos golfistas classificados no 67.º lugar, após completar a segunda volta com um total de 145 pancadas, três acima do par.

Melo Gouveia, que na véspera estava integrado no grupo de golfistas colocados na 50.ª posição, fechou a segunda volta em Paris com 74 ‘shots’, três acima do par, ficando logo acima do ‘cut’.

O único golfista luso em prova, depois da desqualificação de Pedro Figueiredo, registou um ‘birdie’ (uma pancada abaixo do par) e quatro ‘bogeys’ (uma acima).

O Open de França, que decorre até domingo, no percurso de Le Golf National, em Paris, é liderado pelo belga Nicolas Colsaerts e pelo sul-africano George Coetzee, ambos com um agregado de 133 ‘shots’, nove abaixo do par.