Golfista Ricardo Melo Gouveia arranca Scandinavian Invitation em 25.º lugar

O português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje o primeiro dia do Scandinavian Invitation, torneio do European Tour de golfe, no grupo dos 25.º classificados, na abertura da prova em Gotemburgo.

Gouveia entregou um cartão com 68 pancadas, duas abaixo do Par, ao conseguir cinco ‘birdies’ (uma abaixo do Par) para compensar dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas acima).

Pedro Figueiredo esteve menos bem no arranque e acabou com 72 pancadas, fruto de uma prestação que incluiu três ‘bogeys’ e apenas um ‘birdie’, fechando a jornada inaugural no grupo de 87.º classificados.

O líder isolado é o australiano Wade Ormsby, que conseguiu fechar o dia com oito pancadas abaixo do Par, menos uma que os perseguidores mais diretos.