Golfista Ricardo Melo Gouveia 20.º classificado no Open de Hong Kong

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje na 20.ª posição o Honma Hong Kong Open, pontuável para o European Tour, ao marcar 71 pancadas, uma acima do par, no quarto e último dia.

Depois de duas voltas consecutivas abaixo do par, com 65 pancadas, Melo Gouveia não conseguiu manter o nível a acabou acima, com 71, ao marcar dois ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par), um ‘bogey’ (uma acima) e um ‘duplo bogey’ (duas acima).

O português, que havia começado com 74 pancadas, fechou, assim, a prova com um total de 275, cinco abaixo do par.

A prova foi conquistada pelo inglês Rai Aaron, que partiu para a última volta com seis pancadas de avanço e ganhou com apenas uma (263 contra 264), sobre o seu compatriota Matthew Fitzpatrick.